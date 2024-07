Jan Wieczorkowski to rzadki bywalec salonów. Aktor woli poświęcać się życiu rodzinnemu i grze w serialu "Rezydencja". Produkcja Telewizji Polskiej podobno nie przynosi oczekiwanych zysków, a oglądalność drastycznie spada, więc jest to ostatni sygnał, by się "promować" zanim serial całkowicie wyleci z ramówki.



Aktor pojawił się otwarciu sklepu z zabawkami "ToysRUs" w Warszawie. Na zakupy zabrał swojego 2,5 letniego syna Janka juniora. Widać, że relacja tata-syn układa się bardzo pomyślnie, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na ocieplenie wizerunku Wieczorkowskiego.

Wszystkie fanki Jana, które kochały go jako singla, chyba kochają go jeszcze bardziej w roli słodkiego tatusia.



Czy Jaś jest podobny do Jana?



Reklama

habibi