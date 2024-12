Nowy odcinek programu Friza, czyli "Challenger" wywołał skrajne emocje. Nie dość, że musieli interweniować ratownicy medyczni, to uczestnicy w dalszym ciągu odczuwają skutki zdrowotne wzięcia udziału w challengu!

To będzie challenge, który będę pamiętać do końca życia

To będzie challenge, który będę pamiętać do końca życia

Karol "Friz" Wiśniewski jest jednym z najpopularniejszych influencerów w Polsce i ma za sobą tłum wiernych fanów, którzy mocno mu kibicują, ale również naśladują jego zachowania. 28-latek wpadł na pomysł, aby stworzyć program "Challenger", gdzie internetowi twórcy podejmują się różnych wyzwań.

W najnowszym odcinku doszło do niebezpiecznej sytuacji. Uczestnicy mieli za zadanie zanurzyć się w lodowatej wodzie z kostkami lodu i omal nie doszło do tragedii. W wyzwaniu wzięli udział - "Friz", Jay Dąbrowski, Oliwier "Kostek" Kałużny, Dominik "Mokry Suchar" Stokłosa oraz Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk. "Kostek" i "Sheeya" jako pierwsi opuścili balię z wodą, a pozostali twórcy siedzieli w niej aż godzinę i gdy mieli z niej wyjść, zaczęły się schody. O ile "Mokry Suchar" zdołał wyjść o własnych siłach tak, Friz i Jay musieli zostać wyciągnięci z wody. Friz przyznał, że "stracił czucie w nogach", a Jay Dąbrowski miał objawy hipotermii.

A to dopiero początek problemów! Jay Dąbrowski zamieścił w sieci oświadczenie, w którym przyznał, że do dziś odczuwa skutki tego challange'u.

Jeśli chodzi o skutki, to pierwsze dni było ich kilka. Do tej pory się utrzymywało jedyne to, że nie czuje jednego palca u stóp, mniej czuje jedną stopę i obie kostki. Nerwy są uszkodzone, ale mam nadzieje, że się zregenerują(...) Do wszystkich, którzy mówią, że jestem debi*em to ciut się zgodzę, ale muszę dodać, że ja się normalnym życiem strasznie nudzę i uwielbiam adrenalinę, rywalizowania i emocje. Poza tym chciałem pokazać, że wszystko da się pokonać głową, bo bardzo w to wierzę.

- przyznał.