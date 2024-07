Aktualizacja

Wiceminister sprawiedliwości, Monika Zbrojewska, została odwołana ze stanowiska w trybie natychmiastowym za jazdę pod wpływem alkoholu. Jak podaje fakt.pl minister sprawiedliwości Borys Budka nie czekał do poniedziałku, kiedy to miał wpłynąć wniosek o odwołanie Zbrojewskiej.

Wiceminister sprawiedliwości Monika Zbrojewska zatrzymana za jadę po alkoholu

Wiceminister sprawiedliwości Monika Zbrojewska zatrzymana za jazdę w stanie nietrzeźwości. Taką informację podał Fakt, powołując się na nieoficjalne źródła. Pani wiceminister miała zostać zatrzymana w Łodzi. Według informacji tabloidu Zbrojewska miała mieć dwa promile alkoholu we krwi. Co więcej, kobieta miała być także agresywna wobec policjantów. Została przewieziona do izby wytrzeźwień.

Nie ma tolerancji dla takich zachowań niezależnie od tego czy ktoś jest ministrem, wiceministrem, profesorem, czy kimkolwiek innym. Alkohol za kółkiem to śmierć. Jeżeli ta informacja się potwierdzi w poniedziałek na biurku pani premier wyląduje mój wniosek o dymisję pani wiceminister Moniki Zbrojewskiej - natychmiast skomentował sprawę minister sprawiedliwości Borys Budka.

Z OSTATNIEJ CHWILI! Nie żyje była wiceminister sprawiedliwości Monika Zbrojewska

Monika Zbrojewska

