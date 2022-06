Beata Kozidrak zapytana o jazdę pod wpływem alkoholu! "Powiem tylko, że ja dużo w życiu..." 

Beata Kozidrak po kilku tygodniach przerwy znów jest aktywna na Instagramie. Piosenkarka opublikowała na swoim profilu nowe zdjęcie i wpis, w którym zwróciła się do swoich fanów. Beata Kozidrak zdradziła, że wróciła do pracy i ma za sobą pierwsze jesienne koncerty. Gwiazda zapowiedziała również, że szykuje już kolejne piosenki na nową płytę. Co jeszcze napisała na Instagramie? Nowy wpis Beaty Kozidrak na Instagramie Kilka dni temu o Beacie Kozidrak zrobiło się naprawdę głośno. Dokładnie 1 września artystka została zatrzymana przez policję po tym, jak prowadziła samochód pod wpływem alkoholu- okazało się później, że Beata Kozidrak jechała samochodem mając 2 promile alkoholu. Gwiazda usłyszała zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, za co grozi jej kara do dwóch lat więzienia. Następnego dnia Beata Kozidrak opublikowała na Instagramie krótkie oświadczenie, w którym przeprosiła za swoje zachowanie. Kochani. Przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata. Zobacz także: Prawnik Beaty Kozidrak zdradza, jaką karę może dostać artystka za jazdę pod wpływem alkoholu! Po opublikowaniu oświadczenia Beata Kozidrak przestała być aktywna na Instagramie. Nie publikowała nowych zdjęć i wpisów na swoim profilu. Dopiero kilka dni temu na profilu Justyny Steczkowskiej mogliśmy zobaczyć Beatę Kozidrak, która przygotowuje się do występu w Poznaniu. Teraz Beata Kozidrak wróciła na popularny serwis społecznościowy. Artystka pokazała nowe zdjęcie i opublikowała wpis, w którym zdradza swoje plany i zwraca się do fanów. Intensywny...