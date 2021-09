Córka Janusza Korwin-Mikkego została zatrzymana przez policję! Radio RMF FM poinformowało, że do zatrzymania doszło w Warszawie. Córka polityka została zatrzymana do kontroli drogowej po tym, jak policjanci zauważyli, że podczas jazdy korzystała z tabletu i nie zachowywała bezpieczeństwa na drodze. Jak podaje Super Express - chodzi o Korynnę. Policja na razie tego nie potwierdza. W samochodzie kobiety znaleziono pół grama podejrzanej substancji. Sierż. sztab. Paulina Onyszko w rozmowie z reporterem RMF FM przyznała, że była to heroina. Zobacz: Czy dzieci Lecha Wałęsy naznaczyła jego polityczna kariera? Córka Janusza Korwin-Mikkego usłyszy zarzut prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków Policja potwierdziła również, że kobieta została poddana rutynowym badaniom na obecność środków odurzających w organizmie. Jak się okazuje córka Janusza Korwin- Mikkego prowadziła auto pod wpływem narkotyków. W trakcie kontroli policja znalazła heroinę, 0,41 g. Badanie moczu wykryło alkaloidy, co oznacza, że kobieta jechała pojazdem pod wpływem środków odurzających - policja potwierdziła w rozmowie z RMF FM. Według informacji, jakie udało się zebrać reporterowi, córka Janusza Korwin-Mikkego ma usłyszeć zarzut posiadania narkotyków, jazdy pod wpływem środków odurzających oraz... za jazdę bez uprawnień! RMF FM informuje bowiem, że córka polityka już jakiś czas temu straciła prawo jazdy! Jak zatrzymanie córki skomentował sam Janusz Korwin-Mikke? Kontrowersyjny polityk w rozmowie z WP.PL nie wydawał się ponoć zmartwiony sytuacją, w jakiej znalazła się Korynna. A niech ją aresztują. Ja siedziałem za komuny, teraz więzienia są o wiele lepsze niż dawniej - powiedział Janusz Korwin-Mikke. To nie pierwszy raz kiedy w mediach głośno jest o córce polityka. W 2014 roku prasa donosiła, że Korynna została zatrzymana przez...