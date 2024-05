Jacek Szawioła pożegnał się z "Gogglebox" po przykrym incydencie, jaki go spotkał na planie tuż przed rozpoczęciem zdjęć, a teraz głos zabiera produkcja. Odniesiono się nie tylko do decyzji uczestnika ale także do wcześniej wspomnianego zdarzenia z makijażem. Producentka o odejściu Jacka Szawioły z programu dowiedziała się z mediów.

Jesteśmy zaskoczeni - nie ukrywa.

Poznajcie szczegóły.

Produkcja "Gogglebox" komentuje odejście Jacka Szawioła

"Gogglebox. Przed telewizorem" jest jednym z hitowych programów stacji TTV emitowanym już od dziesięciu lat. Dzięki "Gogglebox" ogromną popularność zdobyła m.in. Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba czy właśnie Mariusz Kozak i Jacek Szawioła. Ostatni wymieniony uczestnik podzielił się ostatnio nieprzyjemną sytuacją, jaka miała miejsce na planie, kiedy został poproszony o zmianę makijażu na taki "mniej przegięty". "Jako 40-letni gej i gwiazda telewizji, która od lat walczy o zmianę postrzegania mniejszości w Polsce, takie słowa uderzyły mnie niczym policzek" - mówił.

W rozmowie z Party.pl, Jacek Szawioła poinformował, że rozstaje się z "Gogglebox", a teraz głos po odejściu uczestnika zabrała produkcja, która odpiera zarzuty.

Stanowczo muszę zaprzeczyć wszelkim oskarżeniom, które padły w naszą stronę ze strony Jacka. Pytanie o zmianę makijażu było jednym z wielu zwyczajowych ustaleń przed nagraniem. Produkcja zaakceptowała decyzję Jacka i program został zrealizowany. TTV od zawsze głosił przesłanie różnorodności, niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy wyznania. komentuje producentka programu z ramienia Well Well Production, Magda Piekutowska-Muciek

Okazuje się, że o rezygnacji Jacka Szawioła produkcja "Gogglebox. Przed telewizorem" dowiedziała się z mediów:

Jesteśmy zaskoczeni decyzją Jacka o odejściu z programu oraz tym, że dowiedzieliśmy się o tym z mediów. Oczywiście, szanujemy jego decyzję. dodaje producentka.

Internauci są też głęboko poruszeni odejściem Jacka Szawioły z "Gogglebox" i piszą:

Jacku głowa do góry, jesteś super gościem, podziwiam za odwagę, własne zdanie i kreatywność, bądź dalej sobą, bo to Ci się po prostu należy

Absolutnie się nie zmieniaj. Twoje 'ja' jest najlepsze co możesz pokazać

Jesteście zaskoczeni decyzją uczestnika?