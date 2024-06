Wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądać śniadaniówka Polsatu, a przede wszystkim, kto ją będzie prowadzić. Jedno jest pewne, chętnych na pewno nie brakuje. W mediach pojawiły się również nazwiska, które mogłyby podjąć się tej roli, a wśród nich jest Katarzyna Cichopek. Jednak to nie z ukochanym miałaby prowadzić poranny program!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli jedną z najbardziej lubianych par w "Pytaniu na śniadanie". Niestety po rewolucjach, które nastąpiły w TVP, para prowadzących musiała się pożegnać z widzami. Oboje jednak nadal są w szczęśliwym związku i założyli nawet swój własny podcast pt. "Serio?". Na horyzoncie pojawiła się również wyjątkowa propozycja i Katarzyna Cichopek została prowadzącą nowego programu.

Portal "Fakt" poinformował, że obecnie gwiazda bierze udział w nagraniach do nowego projektu. Natomiast plotki o tym, że aktorka ma zostać prowadzącą śniadaniówki w Polsacie, wciąż nie milkną. Wiadomo nawet z kim, miałaby się pojawić na ekranie.

O tym, że telewizja Polsat ma mieć swoją własną śniadaniówkę, media rozpisują się już od jakiegoś czasu. W tle pojawiały się takie nazwiska jak Maciej Dowbor, Karolina Gilon czy Katarzyna Cichopek. Wiele wskazuje na to, że gwiazda "M jak miłość" pojawi się na antenie, ale nie u boku ukochanego, tylko ... Aleksandra Sikory.

Największym wyzwaniem jest teraz znalezienie partnera dla Cichopek do śniadaniówki. Sprawa Kurzajewskiego nie jest jeszcze dograna. Mówi się o nim bardziej w kontekście sportu, a nie rozrywki, więc chyba Kasia dostanie Olka Sikorę, jak się z Maćkiem nie uda. Olek by bardzo chciał taką partnerkę, dla niego to wielka szansa

— powiedziała osoba powiązana ze stacją dla ShowNews'a.