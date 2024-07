To było do przewidzenia. Kiedy tylko zmarła Whitney Houston natychmiast wszystkie gazety w Stanach Zjednoczonych zaczęły prześcigać się w walce o zdjęcia jej ciała. Udało się magazynowi "Star" (z szacunku do gwiazdy nie będziemy publikować tych zdjęć). Ale inne tabloidy nie dały za wygraną. "National Enquirer" z okładki dzisiejszego numeru krzyczy ogromnym napisem "Ostatnie minuty życia Whitney. Co na prawdę stało się w hotelu?" i pokazuje miniaturkę zdjęcia, na którym widzimy modelkę ucharakteryzowaną na Whitney Houston leżącą twarzą do podłogi...

