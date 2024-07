Wczoraj w Warszawie odbyła się impreza bardzo popularnej marki piwa. Wśród zaproszonych gości udało się nam wypatrzeć piękną Edytę Herbuś, która miała na sobie zwiewną granatową sukienkę mini, skórzaną kamizelkę i bardzo modne botki peep toe. Całość prezentowała się modnie i stylowo. My jesteśmy na tak!

Naszej uwadze nie umknęła również stylizacja Marceliny Zawadzkiej. Koronkowa sukienka i kozaki za kolano były strzałem w 10-tkę. Klasyczny look Agnieszki Wesołowskiej także prezentował się nienagannie. Gwiazda nie zapomniała o modnych dodatkach - poncho i torba z frędzlami to must have sezonu!

Maja Sablewska postawiła na bardzo modne w tym sezonie spodnie dzwony, luźna koszulę i klasyczną marynarkę. Wszystko oczywiście w jej ulubionym, czarnym kolorze.

