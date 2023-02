Roksana Węgiel świętuje pierwsze walentynki z Kevinem. Pokazała mnóstwo nowych zdjęć z ukochanym

Roksana Węgiel świętowała zakończenie wakacji z nowym chłopakiem. Jeszcze nie zdecydowała się przedstawić go publicznie, ale to już kolejny raz, kiedy na jej Instagramie pojawiają się romantyczne kadry. Nastolatka pokazała, jak trzyma się ze swoją sympatią za rękę. Nie zabrakło również romantycznego opisu. Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z chłopakiem Po gorących wakacjach czas na powrót do szkoły. Roksana Węgiel jest przerażona początkiem roku szkolnego. Pierwsze dni są trudne dla większości uczniów, ponieważ ponownie muszą przyzwyczaić się do porannego wstawania i sporej ilości nauki. Roxie Węgiel w tym roku szkolnym będzie przystępować do matury i zdaje sobie sprawę, że to jeden z najważniejszych okresów w jej życiu. Zakończenie wakacji świętowała w wyjątkowym towarzystwie. Na jej Instagramie pojawiło się romantyczne zdjęcie z chłopakiem. Roksana Węgiel trzyma tajemniczego ukochanego za rękę. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji - brzmi fragment piosenki Taco hemingwaya, który dołączyła do zdjęcia. Zobacz także: "You Can Dance": Ida Nowakowska komentuje nieobecność Roxie Węgiel w drugiej edycji To nie pierwszy raz kiedy, Roksana Węgiel pokazuje zdjęcie z chłopakiem. Czujni fani dostrzegli, że spędzała z nim jeden z wakacyjnych wyjazdów. Najpopularniejsza wokalistka w Polsce na razie jednak jest ostrożna w dzieleniu się informacjami o swoim związku w mediach. Swojego pierwszego chłopaka poznała dzięki wyjazdowi na Eurowizję Junior. Wówczas Roksana Węgiel i Daniel Yastremski chętnie publikowali swoje wspólne zdjęcia, a potem musieli mierzyć się z setkami komentarzy ze strony fanów. Wszystko wskazuje jednak na to, że serce Roksany Węgiel znowu jest zajęte. Myślicie, że niedługo zdradzi, kto jest jej nowym wybrankiem? Bez względu na decyzję,...