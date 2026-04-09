Friz i Wersow tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie. Fani od lat śledzą ich zarówno zawodowe, jak i prywatne poczynania, a sami Wiśniewscy ochoczo dzielą się z odbiorcami najważniejszymi informacjami. Nie ominęli chociażby wiadomości o zaręczynach, narodzinach pierwszej pociechy, ślubie i... drugiej ciąży. Teraz Weronika opublikowała równie pozytywną dla niej nowinę.

Wersow podzieliła się swoim szczęściem

Za nami święta, które Karol i Weronika Wiśniewscy spędzili w gronie najbliższych. Tegoroczna Wielkanoc była dla nich tym bardziej wyjątkowa, że celebrowali ją nie tylko wraz z córeczką Mają, ale i ze świadomością, że już niedługo na świat przyjdzie ich kolejna pociecha. W styczniu Wersow i Friz poinformowali bowiem, że spodziewają się drugiego dziecka!

Para odlicza tygodnie do porodu, jednak pomiędzy kompletowaniem wyprawki dla synka a zawodowymi zobowiązaniami, postanowili wyruszyć na "brzuszkowe wakacje". Niewykluczone, że będzie to ich ostatni urlop w trzyosobowym składzie. Weronika z radością obwieściła na Instagramie:

Rodzinne wakacje - START

Póki co nie wiadomo, gdzie dokładnie i na jak długo Wiśniewscy postanowili się udać. Nie ulega jednak wątpliwości, że wyjazd pozwoli im odpocząć i nabrać sił przed naprawdę intensywnym czasem.

Wersow i Friz sprzedają dwa domy

Nie tylko przygotowania do narodzin synka mogą spędzać parze sen z powiek. Jak już wiadomo, Wiśniewscy zdecydowali się sprzedać aż dwie swoje posiadłości - jedna to dom pod Krakowem, który zamieszkiwali przez ostatnich kilka lat, a druga willa to słynny dom z pierwszego sezonu "Genzie", projektu Friza. Co ciekawe, para już kilka tygodni temu wyniosła się z pierwszego lokum i zamieszkała we wspomnianym "domu Genzie", jednak jak już wiadomo - również i on trafił na sprzedaż.

Postanowiliśmy, że tak naprawdę przeprowadzka zajmie nam jeden dzień (...) W całym naszym domu jest ogólnie duży bałagan przez tę przeprowadzkę (...) ale za niedługo tu wrócimy, będziemy ogarniać, sprzątać wszystko i odremontowywać zapowiadali wóczas.

Na ten moment nie jest jasne, czy Wiśniewscy zamierzają budować nowy dom od zera czy może zakupić gotową już wymarzoną posiadłość. W jednym z filmów zdradzili jednak, że marzą o większej przestrzeni, a także lokalizacji bliższej centrum Krakowa.

