Wystarczył jeden kadr. Wersow wszystko potwierdziła
Wersow zaskoczyła wieściami. Na InstaStory opublikowała wymowny kadr i podzieliła się swoim wielkim szczęściem. Najwyraźniej nie chcieli z Karolem dłużej czekać.
Friz i Wersow tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie. Fani od lat śledzą ich zarówno zawodowe, jak i prywatne poczynania, a sami Wiśniewscy ochoczo dzielą się z odbiorcami najważniejszymi informacjami. Nie ominęli chociażby wiadomości o zaręczynach, narodzinach pierwszej pociechy, ślubie i... drugiej ciąży. Teraz Weronika opublikowała równie pozytywną dla niej nowinę.
Wersow podzieliła się swoim szczęściem
Za nami święta, które Karol i Weronika Wiśniewscy spędzili w gronie najbliższych. Tegoroczna Wielkanoc była dla nich tym bardziej wyjątkowa, że celebrowali ją nie tylko wraz z córeczką Mają, ale i ze świadomością, że już niedługo na świat przyjdzie ich kolejna pociecha. W styczniu Wersow i Friz poinformowali bowiem, że spodziewają się drugiego dziecka!
Para odlicza tygodnie do porodu, jednak pomiędzy kompletowaniem wyprawki dla synka a zawodowymi zobowiązaniami, postanowili wyruszyć na "brzuszkowe wakacje". Niewykluczone, że będzie to ich ostatni urlop w trzyosobowym składzie. Weronika z radością obwieściła na Instagramie:
Rodzinne wakacje - START
Póki co nie wiadomo, gdzie dokładnie i na jak długo Wiśniewscy postanowili się udać. Nie ulega jednak wątpliwości, że wyjazd pozwoli im odpocząć i nabrać sił przed naprawdę intensywnym czasem.
Wersow i Friz sprzedają dwa domy
Nie tylko przygotowania do narodzin synka mogą spędzać parze sen z powiek. Jak już wiadomo, Wiśniewscy zdecydowali się sprzedać aż dwie swoje posiadłości - jedna to dom pod Krakowem, który zamieszkiwali przez ostatnich kilka lat, a druga willa to słynny dom z pierwszego sezonu "Genzie", projektu Friza. Co ciekawe, para już kilka tygodni temu wyniosła się z pierwszego lokum i zamieszkała we wspomnianym "domu Genzie", jednak jak już wiadomo - również i on trafił na sprzedaż.
Postanowiliśmy, że tak naprawdę przeprowadzka zajmie nam jeden dzień (...) W całym naszym domu jest ogólnie duży bałagan przez tę przeprowadzkę (...) ale za niedługo tu wrócimy, będziemy ogarniać, sprzątać wszystko i odremontowywać
Na ten moment nie jest jasne, czy Wiśniewscy zamierzają budować nowy dom od zera czy może zakupić gotową już wymarzoną posiadłość. W jednym z filmów zdradzili jednak, że marzą o większej przestrzeni, a także lokalizacji bliższej centrum Krakowa.
