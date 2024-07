Weronika Rosati i jej ukochany Robert Śmigielski wyjechali na pierwsze wakacje tylko we dwoje! Jak donosi najnowszy "Flesz", aktorka wyleciała na urlop zaraz po zakończeniu zdjęć do nowej komedii romantycznej w reżyserii Ryszarda Zatorskiego "Porady na zdrady". Wspólnie z partnerem postawili na bardzo egzotyczny kierunek - Afrykę!

Nie chcieli wybierać popularnego kierunku, bo zależało im na dyskrecji. W ogóle o tym, że Weronika i Robert wyjeżdżają, wiedzieli tylko ich najbliżsi - zdradziła w rozmowie z "Fleszem" znajoma pary.

Niestety, zakochani nie będą cieszyć się sobą zbyt długo, bo ich podróż potrwa zaledwie tydzień. Dlaczego? Tuż po powrocie do Warszawy Weronika Rosati zaczyna zdjęcia próbne do nowego serialu i nagrywa dubbing do bajki o Alladynie. A na kolejne wakacje z ukochanym, który jest z zawodu ortopedą, aktorka wyjedzie najszybciej późną jesienią.

Weronika Rosati spędziła pierwsze wakacje z partnerem w Afryce.

Aktorka na dobre przeniosła się do Polski i chce rozwijać karierę w kraju.