Nowy "Flesz" do kupienia już w poniedziałek w dobrych punktach sprzedaży. A co znajdziecie w nowym numerze? Numer jeden to oczywiście ciąża Weronika Rosati. Piękna młoda aktorka już za kilka miesięcy zostanie mamą! Ojcem jej dziecka jest jej ukochany Robert Śmigielski. (Zobacz koniecznie: Rosati naprawdę się zaręczyła! Na konferencji Belle Epoque pochwaliła się pierścionkiem. Kiedy ślub?) Para już nie może się doczekać narodzin ich potomka! Który to miesiąc? Jak czuje się Weronika? Szczegóły znajdziecie w najnowszym "Fleszu".

Rosati w ciąży, wywiad z Maciejem Myszkowskim... Co jeszcze w nowym "Fleszu"?

Co jeszcze znajdziecie w nowym numerze? Wywiad z Maciejem Myszkowskim, który opowiada o tym jak czuje się po kryzysie małżeńskim z Justyną Steczkowską. Poza tym - niesamowity wywiad z Olgą Frycz, która odchodzi z "M jak miłość"!

Szukajcie nowego wydania "Flesza" już w poniedziałek! Do kupienia za jedynek 2,19 zł!

Oto okładka!

Weronika Rosati i Robert Śmigielski spodziewają się dziecka. Gratulacje!

