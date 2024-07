Ponad rok temu Weronika Rosati i Piotr Adamczyk ulegli wypadkowi samochodowemu, z którego aktorka wyszła z poważną kontuzją nogi. Oznaczało to dla niej długi, bo wielomiesięczny, przymusowy urlop i rezygnacja z większości planów zawodowych. Niedawno gwiazda wróciła do pełni formy i znów możemy cieszyć oczy jej obecnością - na polskich i zagranicznych salonach. Przypomnijmy: Rosati odsłoniła nogi na dużym festiwalu filmowym. Błyszczała obok światowych gwiazd

Dziś rano Weronika była gościem Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o swojej kondycji i kolejnych projektach, które są przed nią. Aktorka czuje się już dobrze, chodzi nawet w obcasach, więc można uznać, że najgorsze już za nią. Przyznała jednak, że kontuzja kosztowała ją kilka utraconych ról, m.in. w dużym serialu obok Sharon Stone. Co ciekawe, Rosati na castingu zataiła fakt, że ma problemy zdrowotne i kiedy nieoczekiwanie go wygrała, musiała wymyślić inną wymówkę, z powodu której zrezygnowała z roli.



Nie uważam, żeby ten rok był stracony. Przepadła mi rola w serialu z Sharon Stone, szkoda, bo akurat rola była wyjątkowa. Ta postać miała być postacią agentki, więc było bardzo dużo różnych sztuk walki - to byłaby też dla mnie pierwsza taka rola. Ale to było absolutnie niemożliwe, bo to było pół roku temu. Myślę, że coś tam pewnie mnie ominęło, ale ciężko mi powiedzieć, bo też wszyscy wiedzieli, że jestem o kulach. Mój agent, jeden i drugi - w Stanach i Polsce, ukrywali przede mną różne rzeczy, żeby mnie nie denerwować. Właśnie dlatego dostałam tę rolę, bo nagrywałam castingi, które wysyłałam potem mejlem i nagrywałam się od pasa w górę i nie było widać, że jestem w gipsie i tak właśnie nagrałam ten casting do roli z Sharon Stone. Nie było widać, że mam gips, więc mój agent też im tego nie powiedział. No i potem musieliśmy powiedzieć, że jakieś terminy weszły w grę, bo głupio było powiedzieć, że miałam od początku złamaną nogę (śmiech) - wyznała w Dzień Dobry TVN.