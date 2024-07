Nic tak nie elektryzuje mediów jak związek dwóch popularnych gwiazd. Wczesną jesienią wyszło na jaw, że Weronika Rosati spotyka się z Piotrem Adamczykiem. Plotki, które od dłuższego czasu krążyły w branży, potwierdził samochodowy wypadek pary.

Zobacz: Rosati i Adamczyk na lunchu. PIERWSZE WSPÓLNE zdjęcia pary

Od tamtego momentu Weronika i Piotr są na świeczniku paparazzi. Co jakiś czas możemy oglądać zdjęcia Adamczyka, jak wspiera swoją dziewczynę podczas rehabilitacji, nosząc ją na rękach, czy dźwigając jej rzeczy, gdy Weronika idzie o kulach.

W najnowszym numerze "Flesza" znalazły się fotki pary z warszawskiego lotniska. Kilka dni temu gwiazdy wróciły do Polski ze Stanów. Rosati pojawiła się bowiem na amerykańskiej premierze swojego filmu "Last Vegas", gdzie zagrała u boku Roberta De Niro i Michaela Douglasa.

- Weronika i Piotr spędzili razem kilka miłych dni w Stanach - zdradza magazynowi znajoma aktorki i dodaje, że para po wypadku bardzo się do siebie zbliżyła.

Ponadto Adamczyk i Rosati ostatnie dni listopada spędzili na planie serialu "Piąty Stadion". To właśnie od tej produkcji rozpoczęła się ich znajomość.

Zobacz także

- Weronika jeszcze nie doszła do formy po wypadku, ale dzielnie wypełnia wszystkie zobowiązania zawodowe - mówi "Fleszowi" reprezentujący aktorkę Jerzy Gudejko. W drugiej połowie listopada nagrała też próbne zdjęcia do kilku hollywoodzkich produkcji i wysłała je do Stanów - dodaje.