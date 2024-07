Weronika Rosati konsekwentnie realizuje swój plan na karierę w Hollywood. Polska aktorka chodzi na castingi, dostaje coraz większe role w amerykańskich produkcjach i powoli dostrzegają ją tamtejsze media. Ostatnio pochwalił ją jeden z filmowych portali. Przypomnijmy: "Dla Rosati warto iść do kina"

Na ekrany kin wszedł właśnie kolejny hollywoodzki hit "Last Vegas" z gwiazdorską obsadą - Michaelem Douglasem, Morganem Freemanem czy Robertem de Niro. Weronika w filmie gra epizod, ale wszystko wskazuje na to, że bardzo zapamiętywalny. Aktorka została wysłana przez produkcję "Dzień Dobry TVN" do USA, aby przeprowadzić wywiad z niedawnymi kolegami z planu. Już na początku rozmowy Michael Douglas pochwalił Weronikę za jej małą rolę w filmie.

Rosati: Tytuł na plakacie tuż obok waszych nazwisk mówi: To będzie legendarne

Douglas: Myślę, że to legendarna to była scena z Tobą. Wniosłaś w nią wiele dobrego

Rosati: Kocham takie odpowiedzi!

Uśmiech na twarzy Rosati w tym momencie był bezcenny. Aktorka obecnie leczy uraz po wypadku z ukochanym, ale niebawem powinna wrócić do Los Angeles i znów walczyć o role na castingach. Kibicujecie jej?

