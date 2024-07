Jak wiadomo, Weronika Grycan zakochana jest w tańcu. Córka Marty i Adama Grycanów swoją karierę najchętniej wiązałaby właśnie z zawodem choreografa. Popisy taneczne Grycanki mogliśmy podziwiać między innymi w programie Kuby Wojewódzkiego (zobacz) oraz podczas Sunrise Fashion Festival, na którym to w ciągu dnia prowadziła zajęcia ruchowe na plaży.

Kariera taneczna Weroniki, ma się co raz lepiej. Dowodem na to są warsztaty tańca, które celebrytka w połowie grudnia poprowadzi w jednym z warszawskich klubów. W mieście można natrafić już na plakaty promujące lekcje tańca z Grycanką. Widzimy na nich Weronikę leżącą na wygiętej palmie. Zajęcia mają przenieść uczestników kursu na gorące i pełne słońca Wyspy Karaibskie.

- Nazywam się Weronika Grycan i pragnę podzielić się z Państwem tym co kryje (...) muzyka, bo taniec to nie tylko kroki.. taniec to całe życie.. - tak na plakacie swoje warsztaty reklamuje młoda Grycanka.