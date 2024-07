Na otwarciu salonu Maniewski Hair & Body pojawiło się kilka celebry tek w sukienkach mini. Wśród nich znalazły się Ada Szulc, Anna Wendzikowska, Magda Steczkowska, Odeta Moro i Olga Bończyk.

Tego dnia Anna Wendzikowska i Magda Steczkowska zdecydowały się na małe białe. Pierwsza postawiła na prosty model i zestawiła go ze szpilkami pod kolor sukienki, tworząc tym samym modny white Total look. Steczkowska wybrała białą sukienkę mini ozdobioną czarnymi falbankami i dodała do niej czarne szpilki z metalowym czubkiem (hit tego sezonu!).Obie prezentowały się bez zarzutu, choć w tych stylizacjach zabrakło nam przełamania looku mocniejszymi akcentami np. w postaci akcesoriów w wyrazistych kolorach.

Ada Szulc miała na sobie ciekawą kreację z symetrycznymi rozcięciami w okolicach dekoltu i na dole. Nam szczególnie spodobały się jej żółte sandałki na szpilce, które ciekawie urozmaiciły stylizację. Ada zdecydowanie wie jak się ubrać, żeby nie wyglądać banalnie. Jej stylizację oceniamy na 5.

