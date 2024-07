A jednak talent taneczny to nie jedyny element, który biorą pod uwagę telewidzowie "Tańca z gwiazdami". We wczorajszym odcinku, mimo dobrego występu, z programu odpadła Anna Wendzikowska. W ocenach jurorów twarz "Dzień Dobry TVN" plasowała się w środku stawki. Ostatecznie ustąpiła miejsca nawet gorzej tańczącym parom.



Najlepszymi tego wieczoru znów byli faworyci do zdobycia kryształowej kuli. Katarzyna Zielińska i Rafał Maserak oraz Kacper Kuszewski i Anna Głogowska.



Jak myślicie, czy finałowe starcie rozegrają między sobą właśnie oni?



