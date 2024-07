1 z 7

W sobotni wieczór odbył się drugi odcinek na żywo czwartej edycji The Voice of Poland. Podczas jego trwania na scenie zaprezentowali się nie tylko aspirujący wokaliści, ale też gwiazdy programu. Po zakończeniu show wszyscy prezentowali swoje efektowne kreacje licznie zgromadzonym fotografom. Przypomnijmy: Gwiazdy w drugim odcinku na żywo The Voice 4

Wokalne popisy przyszła też zobaczyć Anna Wendzikowska. Dziennikarka zabrała ze sobą swojego nowego faceta, Patryka Ignaczaka i to ich pierwsze takie publiczne wyjście. Nie wydawali się jednak skrępowani obecnością obiektywów, bo chętnie i często wymieniali czułości. Wendzikowska uśmiechała się od ucha do ucha, a jej przystojny partner nie mógł oderwać od niej wzroku. Aż miło popatrzeć!

Zobaczcie zakochaną Annę Wendzikowską z jej nowym chłopakiem na planie The Voice: