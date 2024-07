Zaledwie kilka tygodni temu Iwona Węgrowska oznajmiła publiczne, że wkrótce zostanie żoną (zobacz). W międzyczasie media zaczęły donosić o problemach w jej związku z tajemniczym Adamem. Gwiazda na Facebooku dementowała jakoby ich relacja przeżywała kryzys, aż w końcu wczoraj przyznała oficjalnie, że nie są już razem.

Iwona w studiu "Pytanie na śniadanie" w części "Czerwony dywan" w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem nie chciała tłumaczyć co spowodowało rozpad związku. Wiadomo tylko, że nie jest to dla niej łatwy temat, a byłego ukochanego darzy ogromnym szacunkiem.

- Adam jest naprawdę cudownym człowiekiem. Wspaniały, dobry, ale rozstaliśmy się kilka dni temu. Nie chcę mówić dlaczego, może pewnego dnia do siebie wrócimy, może kiedyś, dzisiaj to zbyt trudne by tłumaczyć dlaczego się rozstaliśmy.