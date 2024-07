Gwiazdy coraz śmielej i chętniej opowiadają publicznie o swoich łózkowych tajemnicach. Zazwyczaj robią to mocno wyzwolone i nie koniecznie dbające o dobry pijar celebrytki. Ostatnio Ilona Felicjańska na antenie Vivy Polska opowiedziała jak wyglądała jej błona dziewicza (albo raczej jej brak) - "Byłam dziewicą, to był szok!". W tym samym programie o swoim debiucie łóżkowym pochwaliła się znana ze swojej wylewności Iwona Węgrowska, która za dwa dni weźmie ślub w Las Vegas.

Piosenkarka była mniej odważna niż Ilona i kiedy tylko doszło do stosunku, uciekła przy pierwszej możliwej okazji:

- Pamiętam swój pierwszy raz. Było to na chacie w domu u kumpli i to było po bardzo długim czasie. Pamiętam to jakby to było dzisiaj. Podeszliśmy do tego, mam mówić?, uciekłam. Po 2h, mimo że robił wszystko by było super, fajnie, ale sam był w szoku, ja też, więc uciekłam. Powiedziałam mu że idę się przewietrzyć i uciekłam - wspomina Węgrowska.