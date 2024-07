Serial "Wednesday" cieszy się coraz większą popularnością, jednak emocje zwraca nie tylko mroczny klimat, uwielbiany przez fanów Tima Burtona, czy znane dla "Rodziny Addamsów" żarty. Coraz więcej mówi się również o samych aktorach, wcielających się w kultowe postacie. I choć wielu sympatyków hitu Netflixa miało nadzieję, że odtwórców głównych ról - Wednesday Addams (Jenna Ortega) i Tylera Galpina (Hunter Doohan) połączy coś więcej niż tylko emocje na ekranie, tak się jednak nie stanie. Przystojniak już od dawna jest zajęty, a w tym roku wziął ślub z ukochanym partnerem.

"Wednesday": serialowy Tyler, Hunter Doohan, ma męża

Netflix sięga po ekranizacje coraz bardziej znanych powieści i komiksów, jednak takiego fenomenu serialu "Wednesday" nikt się nie spodziewał. W mediach społecznościowych furorę robią nie tylko stylizacje, makijaże, czy fryzury inspirowane tytułową Wednesday Addams, taneczne trendy nawiązujące do ikonicznej sceny z serialu, ale też rozmaite fanowskie teorie na temat odtwórców głównych ról. Wiemy już, jak na co dzień wygląda Jenna Ortega - serialowa "Wednesday", która podobnie jak grana przez nią postać, nie stroni od mrocznej stylistyki. Takie podobieństwo aktorki do granej przez nią bohaterki sprawiło, że wielu sympatyków Netflixa zaczęło zastanawiać się, czy chemia, jaką widzimy na ekranie między Jenną Ortegą, a Hunterem Doohanem (serialowym Tylerem) w życiu realnym też jest tak silna.

Trzeba przyznać, że Doohan doskonale odegrał swoją rolę, beznamiętnie wpatrzonego w Wednesday pracownika kawiarni, który z czasem powoli zaczął rozpalać lodowate serce panny Addams. Jednak w rzeczywistości ich relacja jest jedynie czysto przyjacielska. Aktor od dawna jest zajęty.

W czerwcu 2022 Hunter Doohan stanął na ślubnym kobiercu ze swoim wieloletnim partnerem - Fielderem Jewettem. Panowie chętnie dzielą się w sieci romantycznymi kadrami. Zobaczcie tylko fotogramie z ich ślubu!

- Próba podsumowania ślubu na Instagramie jest trudna. Był to absolutnie najpiękniejszy dzień w naszym życiu. Dziękuje wszystkim, którzy sprawili, że było wyjątkowo - napisał Hunter Doohan na Instagramie, publikując zdjęcia z ceremonii.

Gwiazdor Netflixa i jego ukochany partner najprawdopodobniej zaręczyli się w grudniu 2021 roku. Choć Hunter Doohan chętnie dzieli się w sieci kadrami z małżonkiem, to o samym Fielderze Jewettcie wiadomo dość niewiele. Mężczyzna posiada prywatne konta w mediach społecznościowych. Wiadomo jednak, że jest miłośnikiem podróży. Co więcej, studiuje prawo na Loyola Law School w Chicago.

Wiedzieliście, że przystojniak z kulowego serialu Netflixa - "Wednesday" - jest już po ślubie?

Instagram @hunterdoohan

Choć w "Wednesday" Hunter Doohan wciela się w 16-letniego Tylera, aktor ma już 28 lat, a niebawem powiedział "tak" swojemu ukochanemu partnerowi Fielderowi Jewettowi. Aktor znany jest z takich hitów, jak "Your Honor", "Truth Be Told" czy "Aware I'm Rare", jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Tylera Galpina z netflixowej produkcji "Wednesday". Czty przystojniak powróci do serialu w drugim sezonie? Tego dowiemy się niebawem.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News