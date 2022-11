Polacy oburzają się sceną w "The Crown"! "Wstyd, Netflix"

Od kilku tygodni trwają pracę nad kolejnym sezonem hitowego serialu "The Crown", który można oglądać wyłącznie na platformie Netflix! Kilka miesięcy temu podano, że księżną Dianę w serialu opowiadającym o życiu brytyjskiej rodziny królewskiej zagra Emma Corrin! Dziś możemy oglądać pierwsze fotki z planu. Podobieństwo bohaterki do królowej ludzkich serc jest imponujące! Emma Corrin jako księżna Diana w "The Crown" Aktualnie na Netfliksie możemy zobaczyć już trzy sezony hitowej produkcji "The Crown". A ponieważ jest w dużej mierze serial historyczny, prawie wszyscy z niecierpliwością czekają, aż na ekranie pojawi się oczywiście księżna Diana! Dlaczego prawie? Wedle wszelkich plotek książę Harry miał zagrozić producentom, że powstrzyma produkcję, jeśli zostanie poruszona historia miłości jego mamy i taty, czyli księcia Karola. Najwidoczniej jego ostrzeżenia nie zrobiły wrażenia na ekipie i tak oto Emma Corrin od kilku tygodni pracuje na planie serialu! Kim jest Emma Corrin? To 24-letnia, debiutująca aktorka, która na swoim koncie ma głównie epizody i role drugoplanowe. Co ciekawe, ma 173 cm wzrostu - dokładnie tyle, co księżna Diana. Kiedy otrzymała rolę Lady Di na swoim Instagramie, napisała: Jestem przyklejona do serialu i wieść, że stanę się częścią tak utalentowanej aktorskiej rodziny jest do mnie nie dotarła. Księżna Diana była ikoną, a jej wpływ na świat był znaczący i inspirujący. Praca na planie produkcji Petera Morgana to świetna okazja na jej bliższe poznanie i postaram się oddać jej sprawiedliwość - napisała na swoim Instagramie. Podobieństwo młodej aktorki do księżnej Diany jest uderzające, co zauważyli już fani na całym świecie. Sami zobaczcie zdjęcia z planu, na których widać Emmę wystylizowaną na Lady Di! Czekacie na nowe...