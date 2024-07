Cały świat owładnęła moda na "Wednesday". Sympatycy Netflixa nie tylko odwzorowują mroczne makijaże i stylizacje głównej bohaterki, inspirują się jej sposobem poruszania oraz artykulacji, ale też są zafascynowani smaczkami dotyczącymi produkcji show. Jak się okazuje, jeden z głównych bohaterów, serialowy Tyler (w tej roli Hunter Doohan) usilnie dążył do usunięcia jednej z serialowych scen.

- Prosiłem ich, żeby usunęli scenę - mówił w rozmowie z "Entertainment Weekly" Hunter Doohan. - Pomyślałem, że to zbyt podejrzane - dodał.

Co dokładnie miał na myśli i dlaczego akurat ten fragment wydał mu się "podejrzany"? Poznajcie szczegóły!

O serialu "Wednesday" jest naprawdę głośno, a jaw wychodzą kolejne szczegóły związane z hitową produkcją Netflixa, za którą odpowiedzialny jest Tim Burton. Ostatnio ogromne kontrowersje wzbudziły szczegóły powstawania scen tańca tytułowej "Wednesday". Nie chodziło jednak o to, że wcielająca się w Wednesday Addams Jenna Ortega sama ułożyła tę choreografię, ani fakt, że inspirowała się m.in. gotyckimi imprezami z lat 80.. Niedawno okazało się, że aktorka podczas nagrywania słynnego tańca miała koronawirusa. Teraz kolejna scena z serialu wprawiła widzów w osłupienie.

Jak przyznał w najnowszym wywiadzie z "Entertainment Weekly" Hunter Doohan, wcielający się w rolę Tylera w serialu "Wednesday", jedna ze scen przez długi czas nie dawała mu spokoju. Doszło nawet do tego, że nalegał, by produkcja usunęła ją z finałowej wersji serialu.

Zobacz także: "Wednesday": fanki zakochały się w serialowym Tylerze. Grający go Hunter Doohan ma... męża

Zobacz także

Hunter Doohan podkreśla, że o prawdziwej naturze serialowego Tylera dowiedział się dopiero pod koniec procesu przesłuchań innych aktorów do roli tajemniczego przystojniaka, zapatrzonego w tytułową "Wednesday".

- Dowiedziałem się pod koniec procesu przesłuchań, tuż przed ostatnim czytaniem - mówił Hunter Doohan. - Powiedzieli mi, że Tyler ma mroczną tajemnicę, a ja zapytałem ich, czy to jest "ta" tajemnica. Nie chcieli tego ujawnić, ale miałem wystarczająco dużo wskazówek, by przynajmniej spróbować zaakcentować to na ostatnim przesłuchaniu - dodał.