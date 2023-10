W nieco ponad tydzień najnowszy serial Netflixa "Wednesday" pobił rekord wyświetleń, na który twórcy kultowego "Stranger Things" pracowali latami. Propozycja Tima Burtona i jego odświeżonej wersji uwielbianej przez widzów "Rodziny Addamsów" z Jenną Ortegą w roli głównej, tak spodobała się fanom serwisu streamingowego, że w sieci powstała masa trendów inspirowanych serialem "Wednesday". Rekordy popularności w mediach społecznościowych bije nie tylko widowiskowy taniec głównej bohaterki, czy jej przewrotne teksty, ale przede wszystkim mroczne i niezwykle stylowe looki oraz charakterystyczna fryzura tytułowej Wednesday Addams - grzywka typu curtain bang w połączeniu z warkoczami to niezaprzeczalny trend nadchodzących sezonów. A jak na co dzień wygląda główna bohaterka serialu "Wednesday". Czy Jenna Ortega po wyłączeniu kamer również decyduje się na równie drapieżne i mroczne stylizacje? Sprawdźcie!

Netflix: Jak na co dzień wygląda Jenna Ortega, główna bohaterka serialu "Wednesday"?

Choć 20-letnia Jenna Ortega od lat bryluje w show-biznesie, a wielu fanów kojarzy ją z takich produkcji jak "Ty", "Dzień na tak", "Następstwa", "Opiekunka: Demoniczna królowa", czy "Rodzinka od środka", to niezaprzeczalnie główna rola w mrocznym serialu Netflixa "Wednesday" sprawiła, że o aktorce zrobiło się naprawdę głośno. Najnowsza produkcja Tima Burtona jest obecnie uznawana za jeden z najchętniej oglądanych seriali, a sympatycy "Rodziny Addamsów" z napięciem starają się odwzorowywać nie tylko kultowy taniec głównej bohaterki, ale też jej wysublimowane, pełne mroku stylizacje.

W serialu Jenna Ortega nie tylko nie mruga. Tytułowa "Wednesday", podobnie jak jej poprzedniczki w innych odsłonach opowiadających historię "Rodziny Addamsów" stawia na dopasowane czarne sukienki z białym kołnierzem, mroczne szkolne mundurki, jak również bardziej casualowe propozycje, w których główną rolę odgrywa czerń. Czy na co dzień Jenna Ortega ubiera się podobnie? Jak wyznała w jednym z wywiadów przygotowania do roli Wednesday Addams były dla niej prawdziwym wyzwaniem.

- Obcięłam włosy, chodzę ubrana cała na czarno, mam manieryzmy, mówię w specyficznym rytmie, mam nietypową ekspresję, więc muszę sięgać do środków wyrazu, z których wcześniej nie korzystałam. Myślę, że to zaskoczenie dla widzów, ale także dla mnie samej - wyznała Jenna Ortega.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Jak przyznaje aktorka, od zawsze marzyła by wcielić się w tytułową Wednesday Addams. Co więcej, odkąd Jenna Ortega za rolę w "Krzyku" otrzymała statuetkę MTV Movie & TV Awards 2022 w kategorii "Najbardziej Przerażający Występ", wielu fanów okrzyknęło ją prawdziwą królową horrorów. Rola w serialu "Wednesday" w reżyserii Tima Burtona na Netflixie jeszcze bardziej ich w tym utwierdziła.

- Uwielbiam gatunek, jakim są horrory. Na planie zawsze jest świetnie, bo ludzie przy nich pracujący robią to z pasją - podkreśla Jenna Ortega.

Artystka podkreśla również, że rola tytułowej "Wednesday" była wręcz dla niej przeznaczona, jednak gdy usłyszała, że Tim Burton chce ją obsadzić w głównej roli, nie mogła uwierzyć, że jej marzenia właśnie się spełniają.

- Też jestem wycofana i nie sądzę, żeby ludzie byli w stanie rozpoznać, kiedy jestem poważna, a kiedy sarkastyczna. Nie sądziłam jednak, że aż tak, jednak czasem, kiedy byliśmy na planie, Tim reagował: Wow, to było mroczne!

Jonathan Paciullo/SIPA/SIPA/East News

Jenna Ortega, podobnie jak Wednesday także w życiu prywatnym stawia na ciemne stylizacje, delikatny makijaż cery oraz lekko przydymione oczy. Choć jej naturalne pukle są w odcieniu ciemnego brązu, to fani "Wednesday" nie mają wątpliwości, że to właśnie kruczoczarne pasma splecione w dwa warkocze najbardziej do niej pasują. Zobaczcie więcej zdjęć gwiazdy:

Photo Image Press/Shutterstock/Rex Features/East News