Cały świat zachwycił się "Wednesday". Najnowszy serial Netflixa o rodzinie Addamsów w reżyserii Tima Burtona w zalewie tydzień przebił wyniki oglądalności, na które bracia Duffer i ich "Stranger Things" pracowali latami. Ogromne emocje wzbudza nie tylko mroczny klimat produkcji, efekty specjalne, osadzenie Addamsów w nowych realiach, stylizacje tytułowej Wednesday, czy niezwykle złożone postacie, ale też ikoniczny taniec głównej bohaterki, do którego sama Jenna Ortega ułożyła choreografię. Jak się okazuje, to nie koniec smaczków na temat powstawania układu, który podbił media społecznościowe. "Wednesday": Jenna Ortega o powstawaniu kultowej sceny jej ikonicznego tańca. "Czułam się jakby potrącił mnie samochód" Taniec tytułowej "Wednesday" z 4. odcinka hitu Netflixa robi zawrotną furorę w mediach społecznościowych. Użytkownicy TikToka i Instagrama masowo odtwarzają choreografię, którą ułożyła sama Jenna Ortega. I choć w internauci najchętniej tańczą układ tytułowej "Wednesday" do hitu Lady Gagi "Bloody Mary", to w serialu postawiono na przebój "Goo Goo Muck" grupy The Cramps. - Nie jestem tancerką, jestem pewna, że to widać. Piosenkę dostałam na tydzień przed kręceniem i dałam z siebie wszystko - mówiła Jenna Ortega na łamach NME. Jak podkreśla sama Jenna Ortega, jej choreografia jest inspirowana gotyckimi imprezami z lat 80., Bobem Fosse'm czy tańcem małej Wednesday Addams z sitcomu emitowanego w latach 60.. Co ciekawe, pomimo wielu ochów i achów nad układem, nie brakuje także gorzkich słów oburzenia. Co aż tak zszokowało fanów Netflixa ?