Choć od premiery serialu "Wednesday" minęły już niemal dwa miesiące, a Netflix już zapowiedział kontynuację przygód córki Gomeza i Morticii Addams, wciąż nie mijają echa związane z premierowym sezonem produkcji. Co więcej, w sieci aż huczy od fanowskich teorii na temat serii i jej głównych bohaterów. Okazuje się, że twórcy "Wednesday" przemyśleli każdy, nawet najmniejszy szczegół. I to dosłownie! Scena ze zbliżeniem na ubranie ojca tytułowej "Wednesday" przyprawi was o dreszcze!

"Wednesday": Numer na więziennym ubraniu Gomeza Addamsa ma sekretny przekaz

W przypadku "Wednesday" możemy mówić o prawdziwym fenomenie! Tą produkcją Netflix zyskał nie tylko ogromny sukces w postaci ilości odtworzeń serialu, ale też na dobre zakorzenił w popkulturze unowocześniony obraz rodziny Addamsów, osadzany w nowej rzeczywistości. Historia opisana z perspektywy tytułowej "Wednesday" jest pełna suspensów, niebezpiecznych wydarzeń, nadprzyrodzonych mocy i niedopowiedzianych rodzinnych tajemnic Addamsów, które powoli wychodzą na światło dzienne.

W pierwszym sezonie serii odkrywamy nie tylko nowe oblicze głównej bohaterki, ale też poznajemy postacie, które mają ogromny wpływ na przyszłość, ale też... przeszłość Wednesday Addams. Nieoczekiwane zwroty akcji prowadzą m.in. do aresztowania jej ojca - Gomeza.

W jednej ze scen widzimy, jak głowa rodu Addamsów smętnie przyjmuje do wiadomości fakt o osadzeniu w areszcie. Wtedy klasyczny czarny garnitur w paski Gomeza Addamsa, przypominający nieco mundurki uczniów akademii Nevermore, zostaje zastąpiony pomarańczowym, więziennym uniformem. Uwagę zwraca jednak numer, jaki pojawił się na klapie jego koszuli - 171912. Baczni fani są przekonani, że te cyfry nie mogą być przypadkowe. Skąd taka pewność?

Wielu sympatyków "Wednesday" zauważa bowiem korelację pomiędzy cyframi z więziennego uniformu Gomeza Addamsa z datą urodzin Charlesa Addamsa, twórcy satyrycznych rysunków i komiksów, na podstawie których powstały filmy i seriale o rodzinie Addamsów. Charles Addams urodził się bowiem 7 stycznia 1912 roku. A to jeszcze nie wszystko!

Inni widzowie doszukują się drugiego dna sugerując, że twórcy serialu "Wednesday" zmyślnie przemycili w scenie z więzienia jeszcze jeden mroczny smaczek. Baczni sympatycy serii o rodzinie Addamsów nawiązują do popularnego modelu przestrzeni barw, opisywanego współrzędnymi RGB. Okazuje się, że w tym systemie zapisywania kolorów kod 171912 odpowiada czerni, czyli ulubionemu kolorowi tytułowej "Wednesday".

To jeszcze nie wszystko. Takich ukrytych smaczków w serialu jest dużo więcej. Widzowie są np. przekonani, że scena ze zbliżeniem na oko szofera, całkowicie zmienia sens serialu "Wednesday", jednocześnie będąc zapowiedzią tego, co już niebawem czeka nas w drugim sezonie serii. Inni zaś zwracają uwagę na podobieństwo zabudowy w serialowym miasteczku Jerycho, obok którego mieści się akademia Nevermore, gdzie uczęszcza Wednesday Addams, do oryginalnych rysunków Charlesa Addamsa z jego komiksu z 1938 roku.

Też zwróciliście uwagę na takie szczegóły?

