Maria Wiktoria Wałęsa zasłynęła w Polsce z dwóch powodów, jako córka prezydenta Lecha Wałęsy oraz przyjaciółka Edyty Herbuś. W czasach kiedy Edyta stawiała pierwsze kroki w show-biznesie, Maria towarzyszyła jej przy każdym wyjściu. Sytuacja zmieniła się w momencie kiedy doszło do kłótni o byłego partnera tancerki, Dawida Ozdobę. Nie wnikamy o co obu paniom poszło, tym bardziej, że od tej przykrej sprzeczki (?) minęło już kilka lat, a Maria i Edyta zakopały wojenny topór. Dziewczyny razem paradowały na plaży i imprezach w Sopocie podczas festiwalu "TOPtrendy", co było come-backiem Marii na salony.



Na weekendowej imprezie promującej płytę "Poland... Why Not?" oraz Nataszę Urbańską i Patricię Kazadi, Maria znów o sobie przypomniała. Tym razem nie towarzyszyłau boku Edyty Herbuś, ale za to z nowym partnerem. Nazwisko mężczyzny nie jest (jeszcze) znane, ale para wyglądała na bardzo zadowoloną. Maria z uśmiechem pozowała do zdjęć w uściskach ukochanego.



Ciekawie kiedy, i czy znów razem, zobaczymy parę na salonach...

