Andrzej Wajda zmarł w niedzielę wieczorem w wieku 90 lat. Jedną z osób, które go wspominają, jest Lech Wałęsa. Były prezydent Polski wypowiedział się na temat dorobku Wajdy, tym bardziej, że jego historia stała się inspiracją dla reżysera do nakręcenia filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Co o Wajdzie powiedział Wałęsa?

Odchodzi wielki człowiek, wielki Polak i wielki patriota. Do wieczności odchodzi wielki reżyser, więc należą mu się wszelkie pochwały i pamięć wieczna. Zapamiętajmy jaki był wielki, jak tworzył, jak nas umacniał. Wajda budował patriotyzm (...) Traktowałem go jako nauczyciela patriotyzmu - mówił Wałęsa w niedzielę wieczorem.

(...) A ja mogę dopowiedzieć: niedługo się spotkamy, spakowany jestem już – dodał Wałęsa.

Lech Wałęsa wspomniał również, że miał się ostatnio spotkać z Wajdą, w czasie jego pobytu w Trójmieście. "No kurcze, to prawdopodobnie byłoby pożegnanie nasze" - powiedział Wałęsa.

Wałęsa został również zapytany o film Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Tutaj były prezydent nie wypowiedział się zbyt pochlebnie. Stwierdził, że film nie za bardzo mu się podobał, po czym dodał:

Moje życie jest bardzo bogate: 73 lata, a Andrzej Wajda to zmieścił w dwie godziny.

Lech Wałęsa wspominał Andrzeja Wajdę.

Getty Images

Andrzej Wajda zmarł w niedzielę wieczorem.