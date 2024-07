6 z 22

PLAYBOY - żel pod prysznic Play It Rock!

Rozkoszne, przyjazne, towarzyskie. Króliczki Playboya, w poszukiwaniu nowych wrażeń postanowiły wskoczyć pod prysznic. Marka Playboy, pragnąc urozmaicić im przyjemne chwile spędzone w mydlanej pianie zadbała o doborową asystę. Pierwsza linia damskich żeli pod prysznic Play it Lovely, Play it Sexy, Play it Spicy, Play it Rock, Play it VIP przeobraża zwykłą kąpiel w ekscytujące przeżycie. Należy przygotować się na igraszki z pianą i uwodzicielską grę z bańkami…

Cena ok. 10 zł