Ewa z "Rolnik szuka żony" po finale programu na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych i nie zdecydowała się tak, jak Waldemar komentować tego, co wydarzyło się między nimi. Od jakiegoś czasu uczestniczka 10. edycji randkowego hitu Telewizji Polskiej znów jest aktywna na Instagramie i od czasu do czasu publikuje nowe zdjęcia. Teraz zaskoczyła w stylizacji z czerwienią w roli głównej i nie czekała do Walentynek. Ewa w ten sposób chciała coś przekazać swoim obserwatorom? Zobaczcie sami!

Ewa z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie

W programie "Rolnik szuka żony" Ewa uchodziła za niezwykle skromną osobę, która zwraca uwagę swoim wyglądem i świetną figurą. Waldemar początkowo był oczarowany swoją kandydatką, ale szybko się okazało, że para nie może dojść do porozumienia i ostatecznie to Ewa zakończyła ich relację. Po programie kandydatka Waldemara nie pojawiała się w mediach, ale od jakiegoś czasu to się zmieniło i Ewa coraz chętnie pokazuje nowe zdjęcia na Instagramie, a nawet nagrywa krótkie filmy. Ostatnio było to zdjęcie z tajemniczym towarzyszem, a teraz Ewa zaskoczyła stylizacją z czerwienią w roli głównej. Czyżby Ewa z "Rolnik szuka żony" już zaczęła przygotowania przed Walentynkami?

Ewa w programie wielokrotnie wspominała o tym, że nie chciałaby być posądzana o to, że poszła do "Rolnika", aby zdobyć popularność i w pełni udowodniła, że to prawda. Jako jedna z nielicznych uczestniczek i uczestników nie wykorzystuje popularności, jaką dał jej program i nie zdecydowała się na stałe zaznaczyć swojej obecności w mediach. Co ciekawe, Ewa zaprzyjaźniła się z Nicolą, kandydatką Darka i nie ukrywają, że świetnie się dogadują. Z kolei Nicola po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i być może dołączy do grona uczestniczek "Rolnika", które po programie zostały influencerkami.

Co obecnie dzieje się w życiu Ewy? Kandydatka Waldemara nadal spełnia swoją wielką pasję, jaką jest śpiewanie i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach, a nawet daje koncerty. Do tej pory Ewa nie zdradziła, czy nadal jest singielką, ale być może z okazji Walentynek zaskoczy wyznaniem swoich obserwatorów.

