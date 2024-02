Już jutro świat ogarnie walentynkowy szał. Niektórzy nie wyobrażają sobie tego dnia bez ulubionej stacji i muzyki. W tym roku Polsat ma dla swoich fanów specjalną propozycję. 14 lutego w telewizji odbędzie się koncert Walentynki z Polsatem. Poznaliśmy już gwiazdę, która wystąpi na wydarzeniu. Komentarze internautów pokazują jednak, że widzowie nie tego się spodziewali. Padają bardzo ostre słowa. Polsat przekombinował?

Każdy, kto 14 lutego zostanie w domu wieczorem, będzie mógł zobaczyć walentynki z Polsatem. Stacja zaplanowała telewizyjny koncert. Na imprezie ma pojawić się mnóstwo gwiazd. Na żywo wystąpią m.in. Roksana Węgiel, Kamil Bednarek, Piotr Cugowski, Dawid Kwiatkowski, Alicja Majewska oraz Smolasty. Jeden z artystów wywołał skrajne reakcje internautów.

Zobacz także: Roxie Węgiel wylewa siódme poty na treningu do "Tańca z gwiazdami". Kevin nie odstępuje jej na krok

Okazuje się, że Malik Montana nie ma zbyt wielu fanów wśród widzów Polsatu. W komentarzach internauci zasugerowali, że akurat ten muzyk nie powinien pojawić się w telewizji w walentynki, ponieważ jego repertuar nie ma nic wspólnego z romantyczną i miłosną otoczką. Padły ostre zarzuty. Sporo wiadomości nie nadaje się do cytowania.

Zobacz także

Ale że Malik i walentynki, jak on śpiewa o zdradach.

Ale że Malik i walentynki, jak on śpiewa o zdradach.

Jestem ciekawa, co będzie śpiewał…

Jestem ciekawa, co będzie śpiewał…