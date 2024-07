Ostatnie tygodnie były dla Małgorzaty Sochy dość intensywne. Aktorka kręciła finałowe sceny serialu "Przyjaciółki", wzięła udział w kilku sesjach zdjęciowych i realizowała kampanie do najnowszych kontraktów. Socha wciąż jest bowiem jedną z najbardziej rozchwytywanych przez reklamodawców gwiazd. Przypomnijmy: Najpierw bmw, a teraz? Socha została twarzą marki motoryzacyjnej

Nic więc dziwnego, że Socha postanowiła odpocząć i wybrała się na długie wakacje. Nie spędziła ich jednak w Polsce. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, pod koniec kwietnia aktorka poleciała wraz z mężem i córką na 2 tygodnie do Turcji w okolice Alanya. To pierwszy tak długi urlop Małgorzaty po ciąży. Co ciekawe, jak donosi nasze źródło, w rejonie tym wypoczywają obecnie też Pascal Brodnicki i Karol Okrasa z rodzinami.



Małgosia od dawna chciała zabrać Zosię i męża na zasłużone wakacje. Z uwagi na to, że córeczka jest jeszcze mała, nie zdecydowali się np. na modną Tajlandię czy Dominikanę, gdyż podróż byłaby zdecydowanie za długa i męcząca. Ostatecznie wybrali Turcję. Dwa tygodnie to idealny czas na naładowanie baterii, a po powrocie w połowie maja, w Polsce powinna już czekać na nich piękna słoneczna pogoda - zdradza w rozmowie z nami osoba z otoczenia gwiazdy.

Pozostaje nam życzyć udanego wypoczynku i czekamy na efektowny powrót na salony!

