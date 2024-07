Małgorzata Socha patrzy na nas z okładki najnowszego numeru "Viva! Exclusive". Gwiazda tym razem pokazała się w nieco innym i ostrzejszym wydaniu. Na okładce pozuje topless w mocnym makijażu, a centralny punkt zdjęcia stanowią jej czerwone usta i nagłówek "Patrz mi na usta!". W tak drapieżnej i seksownej odsłonie już dawno jej nie widzieliśmy. Przypomnijmy: Socha topless na okładce "Viva! Exclusive"

Specjalne wydanie magazynu trafiło już do kiosków, a w środku możemy znaleźć całą sesję zdjęciową autorstwa Zuzy Krajewskiej, w której Socha pokazuje nie tylko swoje ponętne usta, ale widzimy ją też np. z ciężarkami. Naszą uwagę zwrócił wstęp do rozmowy z aktorką, w którym dziennikarka opisuje spotkanie Sochą. Panie umówiły się w przerwie zdjęć do "Na Wspólnej", a Małgorzata zaproponowała, aby wywiad przeprowadzić na... przystanku autobusowym.



Pytam, gdzie usiądziemy, żeby porozmawiać, ponieważ plan znajduje się na placu Bernardyńskim w Warszawie, przed kościołem. I naprawdę nie ma gdzie się zaszyć. "Usiądziemy na przystanku", mówi całkiem poważnie Socha, a ja rozglądam się z rozpaczą. Przystanek autobusowy to nie jest miejsce, gdzie można na spokojnie porozmawiać, szczególnie z jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce, i do tego w wałkach na głowie! Znajdujemy murek przed niewielkim blokiem. Jest szansa, że tu będzie trochę spokojniej. I jest. W trakcie rozmowy mijają nas tylko trzy osoby. Wszystkie witają się z Małgosią jak z dobrą znajomą. Ona każdemu z uśmiechem odpowiada "Dzień dobry". Taka dziewczyna z sąsiedztwa - relacjonuje Katarzyna Zwolińska, dziennikarka "Vivy!".

Wizerunek dziewczyny z sąsiedztwa towarzyszy Sosze już od dawna. Wydaje się, że mimo imponującej kariery i rozpoznawalności, nie ma ochoty zachowywać się jak gwiazda.

