W Polsce życie toczy się dalej, a tymczasem media za Oceanem prześcigają się w coraz to śmielsze nowinki na temat związku Kim Kardashian i Krisa Humphriesa. W nowym numerze amerykańskiego magazynu o gwiazdach "Star Magazine" pojawił się obszerny artykuł, z którego dowiadujemy się, że były mąż Kim jest... gejem.



Podobno Kim od początku wiedziała o rzekomej orientacji seksualnej (byłego) męża, ale wierzyła, że istnieje jakaś szansa na "wybawienie". Zakochana w koszykarzu gwiazda chciała za wszelką cenę zaciągnąć go do łóżka, a ten - według doniesień magazynu - wzbraniał się. Zamiast spędzać czas w domu, w objęciach ukochanej, Kris wolał wypady z kolegami na siłownię czy na spacery.



Chwilowe małżeństwo Kim i Krisa zaczyna przypominać telenowelę o mocno skomplikowanej fabule. Komu bardziej współczujecie?



Reklama

habibi