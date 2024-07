1 z 27

Viola Piekut szturmem podbiła polskie salony i to nie tyle swoją obecnością, co kreacjami. W jej sukienkach pojawił się cały sztab gwiazd - Edyta Górniak, Anna Lewandowska, Doda, Ewa Chodakowska, Kasia Kępka, Paulina Sykut, Anna Głogowska i można by tak wymieniać bez końca. To właśnie jej kilka sławnych pań powierzyło zadanie uszycia sukni ślubnych, m.in.: Anna Guzik, Agnieszka Szczurek czy Agnieszka Popielewicz. Teraz niektóre z tych kreacji mogą być Twoje! Właśnie na Facebooku Atelier Violi Piekut pojawiła się informacja o wyprzedaży kultowych kreacji w naprawdę niskich cenach.

Akcja odbywa się pod hasłem "Wielka Wyprzedaż sukien ślubnych i wieczorowych Violi Piekut". Podążając za modą z USA, gdzie najwięksi projektanci organizują kilkugodzinne gigantyczne wyprzedaże, Viola Piekut postanowiła zorganizować podobną wyprzedaż w swoim butiku. Wyprzedaż odbędzie się już jutro, 28 czerwca od godz 10.00 do 15.00 w butiku Violi Piekut pod adresem Okrzei 35 na warszawskiej Pradze.

Coś czujemy, że do butiku jutro zajrzy niejedna gwiazda.