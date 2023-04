"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała suknię ślubną. Będzie miała aż dwie kreacje?

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" niedawno wrócili z krótkich wakacji w Dubaju, gdzie była uczestniczka show planowała kupić suknię ślubną. Niestety, udało się wybrać tylko buty. Dlatego zaraz po wylądowaniu w Polsce para rzuciła się w wir przygotowań do ślubu, który odbędzie się już niedługo. Marta Paszkin na swoim profilu na Instagramie opowiedziała o trudach, które napotkała... "Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta Paszkin nie może znaleźć sukni ślubnej?! Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" to jedna z ulubionych par widzów show. Do dziś z zaciekawieniem sprawdzają, co dzieje się w ich życiu prywatnym. Jakiś czas temu para przyznała, że zdecydowała się na dwa śluby - jeden skromny na początku marca 2022 roku, a drugi większy - kościelny, po zakończeniu pandemii, aby kolejne obostrzenia nie pokrzyżowały im planów. Niedawno Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" udali się w podróż przedślubną do Dubaju , gdzie spędzili kilka dni, by odpocząć od ślubnych przygotowań. Była uczestniczka programu miała nadzieję, że uda jej się znaleźć idealną suknię ślubną. Jednak - jak się okazuje - nie jest to łatwe zadanie, nawet tam. Do domu wróciła tylko z parą butów, które planuje założyć na wesele. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tak Marta Paszkin ukrywała ciążę! Paweł nie kryje radości, że zostanie ojcem Niedawno Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" ogłosili, że zostaną rodzicami . Była uczestniczka show wyznała, że ciężko jej ukrywać ciążę ze względu na coraz bardziej widoczny brzuszek. Była bohaterka programu poinformowała na Instagramie, że znalazła wymarzoną sukienkę na wesele, jednak obawia się, że może jej nie włożyć. Paszkin...