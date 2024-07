1 z 6

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska z dziećmi w restauracji

Viola Kołakowska i Tomasz Karolak zostali przyłapani przez paparazzi. Gwiazdorska para została sfotografowana podczas rodzinnego wypadu do restauracji. Towarzyszyły im dzieci: 9-letnia Lena oraz 3-letni Leon. Czyży ten wspólny wypad miał służyć omówieniu szczegółów ślubu pary? ;) Po głośnych zaręczynach, które odbyły się w maju w Teatrze IMKA, para wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Polecamy: Zaręczyny przy rodzicach – cztery wskazówki

Kiedy ślub Violi Kołakowskiej i Tomasza Karolaka?

Nie jest jeszcze znany dokładny termin zaślubin tej pięknej pary. W jednym z wywiadów Tomasz Karolak wspomniał wstępnie, że ślub odbędzie się w przyszłym roku. Nie potrafił jednak sprecyzować, czy razem z Violą Kołakowską zdecydują się na kameralne czy raczej huczne wesele. Bez względu na to, jak wybiorą przyszli małżonkowie, jedno jest pewne - to będzie wydarzenie sezonu! My już nie możemy się doczekać!

