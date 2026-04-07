Kilka miesięcy temu media obiegły zaskakujące doniesienia dotyczące Viki Gabor. Popularna wokalistka miała wziąć tradycyjny, romski ślub z Giovannim Trojankiem, co wzbudziło duże zainteresowanie fanów i mediów. Teraz okazuje się, że zakochani spędzili wspólnie Wielkanoc. Rodzinnymi chwilami podzielił się w sieci Bogdan Trojanek.

Tak Viki Gabor spędziła święta wielkanocne

Na profilu Bogdana Trojanka na Facebooku pojawiły się niedawno zdjęcia z Wielkanocy. Widać na nich liczne grono romskiej rodziny zgromadzone przy wspólnym świętowaniu. Wśród obecnych znaleźli się także Viki Gabor i jej ukochany Giovanni Trojanek, którzy spędzili ten czas w rodzinnej atmosferze.

Moja cała rodzina. Wnuki, prawnuki, córki, syn, żona. To jest, kochani, ta miłość i więź rodzinna u Romów. Dostałem dużo pytań, czy jest Viki. Jak się przyjrzyjcie, to zobaczycie napisał pod zdjęciami.

Viki Gabor wzięła romski ślub

Pod koniec 2025 roku media obiegła zaskakująca informacja o Viki Gabor, która miała wziąć ślub zgodnie z romską tradycją z Giovannim Trojankiem. Wieść tę nagłośnił dziadek chłopaka, Bogdan Trojanek, publikując w sieci nagrania z ceremonii. Jak podkreślał, zakochani postąpili zgodnie z obyczajem swojej społeczności, a symboliczny "ślub" był nawiązaniem do wieloletnich tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Warto jednak zaznaczyć, że romska ceremonia ma przede wszystkim znaczenie kulturowe i nie jest równoznaczna ze ślubem cywilnym w świetle polskiego prawa. Sama wokalistka odniosła się do sprawy z dużą powściągliwością, potwierdzając jedynie zaręczyny i podkreślając, że nie zamierza tłumaczyć się ze swojego życia prywatnego. Cała sytuacja wywołała ogromne emocje wśród internautów, a nagrania z uroczystości szybko zniknęły z sieci po fali komentarzy i kontrowersji.

