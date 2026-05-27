Występ Viki Gabor na koncercie Polsatu podzielił widzów. W sieci burza

W koncercie Polsatu „Nie ma jak u Mamy”, wyemitowanym 26 maja z okazji Dnia Matki, nie zabrakło głośnych nazwisk i rodzinnych emocji. Na scenie pojawiła się także Viki Gabor, a tuż obok niej - w roli najważniejszej widzki tego wieczoru - jej mama Ewelina. Występ miał być muzyczną dedykacją, ale po publikacji nagrania w mediach społecznościowych stacji internet natychmiast odpalił dyskusję. Nie wszystkim występ Viki Gabor przypadł go gustu, poszło o jedną rzecz.

Viki Gabor pojawiła się z mamą na koncercie Polsatu

Koncert miał prostą, czytelną formułę: znane osoby śpiewają z myślą o mamach, a same mamy są obecne na widowni i stają się częścią widowiska. W przypadku Viki Gabor ten element był szczególnie widoczny - kamera często wracała do pani Eweliny, która obserwowała córkę z bliska.

Wokalistka rozpoczęła od utworu „Superhero”. Chwilę później przyszedł czas na rozmowę prowadzoną na scenie z jej mamą. Pani Ewelina wróciła wtedy do historii z okresu po narodzinach Viki. Lekarze mieli przekazać diagnozę, że dziewczynce grozi brak słuchu. Rodzina dostała jednak wsparcie od profesora, dzięki któremu podjęto walkę o słuch.

Kiedy przyszła na świat, dostaliśmy diagnozę, że Viki nie będzie słyszeć, ale Pan Bóg postawił na naszej drodze pewnego pana profesora, który nam pomógł, podjął walkę o słuch Viki. Dziś stoi, śpiewa i słyszy przekazała mama wokalistki.

Warto przypomnieć, że duże emocje wywołał także występ lidera Ich Troje. Podczas koncertu Michał Wiśniewski nagle wspomniał o Poli na scenie. Wokalista niedawno potwierdził rozstanie z żoną. Obecnie oboje czekają na rozwód.

Dwa utwory, jedna dedykacja i występ, który podzielił widzów

Po części rozmów i wspomnień Viki wróciła do śpiewania. Drugim utworem był „Skyfall”, wykonany jako muzyczna dedykacja dla mamy. Wokalistka zwróciła się do mamy z podziękowaniem za obecność i wsparcie, co spinało cały występ w emocjonalną całość. Sam występ jednak doczekał się skrajnych opinii.

Widzowie komentujący nagranie nie kryli, że woleliby naturalniejsze wykonanie, nawet jeśli miałoby oznaczać drobne niedoskonałości. Padały też głosy, że w święto tak mocno osadzone w polskiej tradycji repertuar powinien wybrzmieć po polsku - i że wybór anglojęzycznych numerów był nietrafiony na tę okazję.

Z drugiej strony sam format koncertu opierał się na mieszance stylów i artystycznych wyborów, a Viki od lat porusza się w popowym repertuarze, który często funkcjonuje w wersji angielskiej. Mimo to pod nagraniem z występu młodej gwiazdy dominowały dość ostre opinie:

Czy Viki nie może zaśpiewać po polsku z okazji dnia mamy?

Ostatnio jej nie idzie śpiewanie. Przepraszam, nie chcę wyjść za hejtera, ale serio masakra

Przepraszam, ale nie podoba mi się takie wykonanie

Niestety nie... - piszą internauci

A Wam, jak się podobał występ Viki Gabor?

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Występ Viki Gabor na koncercie Polsatu podzielił widzów. W sieci burza Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Występ Viki Gabor na koncercie Polsatu podzielił widzów. W sieci burza Fot. Marcin Gadomski/AKPA