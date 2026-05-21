Roksana Węgiel gościła ostatnio w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie opowiedziała chociażby o swoim małżeństwie. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat Viki Gabor, która wzięła niedawno romski ślub, który choć nie ma mocy prawnej, wśród cyganów ma ogromną wartość. Roxie ma dla koleżanki z branży radę dotyczącą małżeństwa.

Roxie Węgiel ma radę dla Viki Gabor ws. małżeństwa

Kuba Wojewódzki zapytał Roksanę Węgiel, co doradziłaby Viki Gabor w kontekście jej związku z Giovannim Trojankiem. Kilka miesięcy temu media obiegła bowiem wiadomość o romskim ślubie pary, który w rzeczywistości oznacza błogosławieństwo od bliskich, a także oficjalne przyłączenie do rodziny. Wówczas dziadek Giovanniego zapowiedział, że gdy przyjdzie na to odpowiednia pora, odbędzie się także wesele oraz ślub, który będzie miał moc prawną.

Węgiel zareagowała z dystansem i lekkim zaskoczeniem. Jak przyznała, sama nie do końca rozumie, co właściwie oznaczał romski ślub.

Ja nie wiem, na czym to polega... To były zaręczyny, czy to był ślub?

Najważniejsza myśl, którą Roksana Węgiel podkreśliła, była prosta: liczy się to, żeby Viki była szczęśliwa, a w relacji nie zabrakło przyjaźni i uważności na siebie nawzajem. Węgiel powiązała tę zasadę z własnym doświadczeniem. Zaznaczyła, że w jej małżeństwie z Kevinem Mglejem właśnie przyjaźń stanowi fundament relacji.

Najważniejsze, żeby była szczęśliwa. Żeby ona była szczęśliwa ze swoim mężem, żeby się przyjaźnili, dbali o tę relację. To tyle mogę powiedzieć od siebie. To, co my robimy z Kevinem, to jest na pewno duży fundament oparty na przyjaźni

Roksana Węgiel wyznała prawdę o swoim małżeństwie

W tej samej rozmowie Roxie Węgiel opowiedziała również szerzej o własnym małżeństwie. Zdradziła , że na początku ich znajomość nie była zapowiedzią szybkiego marszu do ołtarza. Z czasem jednak okazało się, że łączy ich wyjątkowa swoboda, a wzajemna sympatia przyszła naturalnie i bez napięcia.

Mogę mówić za siebie, mogę wypowiadać się na temat swojego związku i swojej relacji, i u nas na pewno ta przyjaźń zagrała ogromną rolę. Bo na początku to nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, że to będzie prowadzić do ślubu, aczkolwiek bardzo się polubiliśmy i czuliśmy, jakbyśmy się znali już od dawna

Wokalistka zdradziła również, czy podpisała z Kevinem intercyzę.

Zobacz także: To dlatego Roxie Węgiel wzięła ślub tak szybko. Jest inaczej niż wszyscy myśleli

"Powiedziałam, że ja już nie czuję takich motyli w brzuchu". Janachowska zaskoczyła słowami ws. swojego małżeństwa