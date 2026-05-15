Bogdan Trojanek w najnowszym wywiadzie dla "Faktu" opowiedział o planach ślubnych Viki Gabor i Giovanniego. Choć pojawiały się spekulacje, że ceremonia odbędzie się już latem, dziadek pana młodego dał do zrozumienia, że obecnie para ma na głowie ważniejsze sprawy. Czy to oznacza, że ślub i wesele zostały przełożone?

Bogdan Trojanek o weselu Viki Gabor i Giovanniego

Bogdan Trojanek w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, na jakim etapie są przygotowania do wesela Viki Gabor i jego wnuka Giovanniego. Jak się okazuje, zakochani zweryfikowali swoje dotychczasowe plany, a organizacja uroczystości nie przebiega już tak, jak wcześniej zakładano.

Na razie są inne sprawy, które ogarniamy i tym się zajmujemy. Czas pokaże. Na razie nie będę się wypowiadać na temat rodziny Viki Gabor. To nie jest temat, który chcę teraz poruszać powiedział Trojanek.

Okazuje się, że kilka tygodni temu to wnuczka Bogdana Trojanka stanęła na ślubnym kobiercu, a nie jego wnuk. Jak wyglądała uroczystość i przyjęcie weselne młodej pary?

To było dla mnie bardzo piękne przeżycie. Wnuczka przyleciała do Polski ze swoim chłopakiem. Przyszli do mnie, a ja dałem młodym błogosławieństwo. Później odwiedzali rodzinę, jeździli po mieście, całowali starszych w rękę, tak jak u nas jest w zwyczaju opowiadał.

Bogdan Trojanek o rodzinie Viki Gabor

Czy ślub Viki Gabor i Giovanniego wciąż jest w planach? Bogdan Trojanek zabrał głos i niespodziewanie wspomniał o rodzinie narzeczonej swojego wnuka.

Na razie jest zamknięty. Nie chcę się wypowiadać na temat jej rodziny. To mnie teraz nie interesuje oznajmił.

Bogdan Trojanek został zapytany również o relację z Viki Gabor i o to, czy utrzymują ze sobą kontakt. Muzyk nie ukrywał, że najważniejsza pozostaje dla niego najbliższa rodzina i właśnie do tego odniósł się w swojej odpowiedzi.

Kontakt to jedno, a rodzina to drugie. Dla mnie najważniejszy jest wnuk i wnuczka. Reszta mnie nie interesuje. Nie czuję takiej potrzeby, żeby się kontaktować dodał.

W rozmowie poruszono również temat relacji między rodzinami zakochanych i tego, czy bliscy Viki Gabor kontaktowali się z Bogdanem Trojankiem w sprawie ślubnych planów. Muzyk zdradził, że wymienił z ojcem wokalistki zaledwie kilka zdań.

Zamieniłem tylko trzy słowa z ojcem Viki i na tym się skończyło. Uważam, że to nie jest dobra pora na huczne wesela. Ludzie mogliby to źle odebrać stwierdził Trojanek.

Trojanek ujawnił prawdę o Viki i Giovannim

Bogdan Trojanek został również zapytany o to, jak obecnie wygląda codzienność Viki Gabor i Giovanniego oraz czy para mieszka już razem. Muzyk wyjaśnił, że w romskiej tradycji wspólne życie ma znacznie głębsze znaczenie niż sam formalny ślub.

Tak, od pierwszego dnia. U nas to jest proste, jeśli dwoje ludzi jest razem i dzieli życie, to są już mężem i żoną. Według prawa romskiego to małżeństwo. Nie urząd ich połączył, tylko miłość. mówił w rozmowie z Faktem.

W trakcie rozmowy Bogdan Trojanek opowiedział również o tym, jak według romskiej tradycji wygląda życie zakochanych po zamieszkaniu razem. Nie ukrywał, że dla niego najważniejsze są uczucia i wzajemny szacunek, a nie formalności czy urzędowe dokumenty.

Ona ma obowiązki jako żona, a on ma obowiązki jako mąż. Dokument jest potrzebny do spraw urzędowych, ale to nie on ich połączył. Połączyła ich miłość. Miłość do siebie, a nie papier. A jeśli jej nie ma, żaden urząd nie sprawi, że ludzie będą razem. Dzisiaj widzimy, że ludzie mają dzieci, mają dokumenty, śluby kościelne, podpisane zobowiązania, a mimo to się rozstają. Miłość nie musi mieć dokumentu. Ona mieszka w sercu, nie w papierach podsumował.

Zobacz także: