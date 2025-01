Viki Gabor od jakiegoś czasu przeżywa bardzo trudne chwile. Niestety, okazuje się, że jej mama kilkanaście dni temu trafiła do szpitala i to właśnie tam spędziła Boże Narodzenie i Sylwestra. Młoda gwiazda wspiera ukochaną mamę i czuwa przy jej łóżku. Viki Gabor podczas relacji na InstaStories pokazała poruszające zdjęcie i opowiedziała o trudnym dla niej czasie.

Nagłe problemy zdrowotne mamy Viki Gabor

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia mama Viki Gabor, Ewelina Gabor, trafiła do szpitala. Teraz rodzina artystki przeżywa trudny czas, oczekując na dalsze diagnozy. Problemy zdrowotne pani Eweliny wymagały pilnej interwencji medycznej, co sprawiło, że minione święta spędziła w placówce medycznej. Lekarze wciąż prowadzą szczegółowe badania, a rodzina nie ukrywa, że czeka z niecierpliwością na wyniki.

Artystka poinformowała fanów o sytuacji rodzinnej za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Życie pisze nieprzewidywalne scenariusze... Zaplanowane rodzinne świętowanie Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku było całkiem inne, niż sobie zaplanowaliśmy. Wszystko zmieniło się w ułamku sekundy zaczęła swój wpis Viki Gabor.

Moja mama kilkanaście dni temu trafiła do szpitala, lekarze bardzo ostrożnie stawiają diagnozę, czekamy w napięciu na kolejne wyniki badań, myślimy tylko pozytywnie o tym co przed nami. Dla was wszystkich w imieniu swoim i całej mojej rodziny życzę wam szczęśliwego Nowego Roku, przede wszystkim zdrowia dla was i waszych bliskich dodała.

Instagram @vikigaborofficial

Rok temu Viki Gabor była jedną z gwiazd na "Sylwestrze z Dwójką", a w tym roku młoda piosenkarka zamiast błyszczeć na scenie wspierała swoją ukochaną mamę, która trafiła do szpitala. Mamy nadzieję, że pani Ewelina szybko wróci do zdrowia i będzie mogła wrócić do domu.

Rok 2024 z pewnością nie należał do najłatwiejszych dla Viki Gabor. Kilka miesięcy temu wszystkie media informowały, że Viki Gabor i jej ojciec zostali zaatakowani w Warszawie, a młoda gwiazda trafiła do prywatnej kliniki. Do sieci szybko trafiło nagranie z którego mogliśmy zobaczyć, jak wyglądał incydent podczas którego 34-letni mężczyzna zaatakował piosenkarkę i jej tatę. Sprawca ataku na Viki Gabor i jej ojca usłyszał zarzut.

Mamy nadzieję, że rok 2025, który dopiero się rozpoczyna będzie o wiele lepszy dla Viki Gabor i jej najbliższych!

