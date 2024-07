W sobotę rano księżna Kate i książę William po raz drugi zostali rodzicami. Na świecie powitali córeczkę, a radości nie było końca. Eksperci wyliczyli już nawet ile księżniczka zarobi w ciągu najbliższych kilku dni. Zobacz: Córeczka księżnej Kate ma niecałe dwa dni. Eksperci już wyliczyli ile może zarobić

Reklama

Teraz, kiedy maleństwo jest już na świecie wszyscy zastanawiają się jakie otrzyma imię. Brytyjczycy mają swoje typy, ale wszystko okaże się wkrótce. Trwa także dyskusja na temat tego, kto dostąpi zaszczytu zostania rodzicami chrzestnymi. W tabloidach pojawiły się nawet spekulacje, że być może będą to Victoria Beckham i David Beckham, którzy od dłuższego czasu przyjaźnią się z królewską rodziną i jako jedni z pierwszych zadzwonili z gratulacjami do Kate Middleton.

Pod uwagę brane są też przyjaciółki księżnej, czyli Alicia Fox-Pitt i Natashę Isaacs. Jeśli decyzja będzie należeć do Wiliama media uważają, że duże szanse ma jego szkolny kolega, Harry Meade. Razem uczęszczali do Eton College. Ostatecznie może to być dobry znajomy pary, czyli Sam Waley-Cohen.

Na kogo padnie?

Zobacz na Polki.pl: Jak zostać księżną? Poznaj nieznane fakty z życia Kate Middleton



Zobacz także