Urszula Chincz od kilku miesięcy z sukcesem prowadzi śniadaniowy program TVP "Pytanie na śniadanie" zyskując coraz większą sympatię widzów. Pod koniec ubiegłego roku przeżyła osobisty dramat związany ze śmiercią ukochanego ojca Andrzeja Turskiego, również związanego z TVP. Turski był jednym z najbardziej szanowanych i lubianych dziennikarzy co było widać podczas jego pogrzebu na którym zjawiły się czołowe nazwiska ze świata mediów. Jego córka nie móc pogodzić się z sytuacją, na kilka tygodni zniknęła z mediów. Przypomnijmy: Urszula Chincz w żałobie. Znika z mediów

Wszystko wskazuje jednak na to, że dziennikarka to co najgorsze ma już za sobą i powoli odzyskuje formę, coraz częściej możemy zobaczyć ją uśmiechniętą, a ostatnia konferencja jej programu potwierdziła, że znalazło się dla niej miejsce w wiosennej ramówce. W wolnych chwilach Chincz prowadzi kanał na Youtube "Ula Pedantula" z poradami dla gospodyń domowych. Na jednym z ostatnich filmów pokazała również swojego synka z którym malowała pisanki. Trzeba przyznać, że maluch jest naprawdę uroczy, a sposoby na ozdobienie jaj, które zaprezentowali z pewnością można wykorzystać podczas tegorocznej Wielkanocy.

Podobni do siebie?

