To wyjątkowe trudne chwile dla rodziny dziennikarza, a już szczególnie dla jego córki, Urszuli Chincz. Prezenterka "Pytania na Śniadanie" podczas pogrzebu z trudem powstrzymywała łzy i zrozumiałym jest to, że przeżywa teraz bardzo smutny okres w swoim życiu. Chincz zdecydowała się na urlop od telewizji i to dość pokaźny, bo jak donosi "Fakt", poprosiła szefostwo TVP2 aż o cztery tygodnie przerwy. Oczywiście produkcja wyraziła zgodę, a Urszulę tymczasowo zastąpi Paulina Drażba. Córka Turskiego zaś najwcześniej na wizję ma wrócić w lutym.

Mamy nadzieję, że urlop pozwoli jej wrócić do formy i znowu cieszyć się pracą. Trzymamy kciuki!

Pogrzeb Andrzeja Turskiego: