Kto jak kto, ale Sara Mannei doskonale wie, co to luksus i przepych. Nie milkną echa jej głośnej wypowiedzi o tym, że "900 złotych na zakupy to mało". Na blogerkę spadła potężna fala krytyki, wydaje się jednak, że prezenterka nic sobie z niej nie robi. Na jej Instagramie pojawiają się coraz to nowsze i droższe stylizacje. Przypomnijmy: Mannei nie rezygnuje z luksusów. Pokazała bajecznie drogie stylizacje

Wczoraj blogerka obchodziła swoje 30. urodziny. Z tej okazji jej mąż, Artur Boruc, przygotował dla niej wyjątkowy prezent. Zaskoczeniem może być fakt, że nie jest to ani nowa torebka, ani buty, zaś... ogromny bukiet czerwonych róż. Prezenterka nie ukrywa swojej radości i szczęścia, że ma tak kochającego męża. Czy jednak Artur poprzestanie tylko na kwiatach? Tego nie jesteśmy pewni. Znając jego gest, Mannei może liczyć na naprawdę luksusowe podarunki.

Urocze, prawda?

