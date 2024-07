Z okazji pierwszych urodzin Party.pl mamy dla Was wyjatkowy konkurs. Będziemy świętować przez najbliższe 6 dni - od poniedziałku do soboty. Codziennie do wygrania jest inna nagroda!

Jak to zrobić? Wybierz nagrodę, którą chcesz wygrać i w tym dniu złóż nam życzenia z okazji urodzin (formularz konkursu poniżej).

W poniedziałek do wygrania bluzy paprocki&brzozowski.

We wtorek zestaw - torebka + plecak od Goshico.

W środę modne czapki od Roberta Kupisza.

W czwartek wyjątkowe bransoletki Mokobelle.

W piątek modny naszyjnik od Lidii Kality.

A w sobotę supermodne buty EMU Australia.

Wybierz nagrodę i złóż nam życzenia!

Dziękujemy, że jesteście z nami!