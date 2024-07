Już niedługo Justyna Steczkowska będzie obchodziła swoje 43. urodziny. Z tej okazji artystka przygotowała coś specjalnego dla swoich fanów. Każdy z nich będzie mógł spotkać się z diwą!

Zobacz: Spice Girls na urodzinach Beckhama. Tak piłkarz świętował urodziny

Jak udało nam się dowiedzieć w ten szczególny dzień z pewnością nie zabraknie emocji, a impreza odbędzie się w najmodniejszym warszawskim klubie La Playa 31 lipca. Znajomy Justyny opowiada:

Najbliżsi Justyny szykują dla niej niezapomnianą noc, a fani z całej Polski skrzykują sie na portalach społecznościowych, aby zaskoczyć swoją idolkę. Szykuje się też zabawa do białego rana , a o muzykę zadbają najlepsi DJ-ów w tym kraju. Justyna zadbała o to by muzyka była jak na najwyższym poziomie!